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عصير مهم جداً للمرأة الحامل.. يفيد دماغ الجنين

عصير مهم جداً للمرأة الحامل.. يفيد دماغ الجنين
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تواصل – وكالات:

أفادت أدلة علمية جديدة بأن تناول الحامل عصير الرمّان يحسن من عملية نمو دماغ الجنين، وينعكس ذلك على تمتعه بقدرات معرفية جيدة مثل مهارات الذكاء والذاكرة. ويمتاز عصير الرمّان باحتوائه على جرعة مكثّفة من مضادات الأكسدة التي تُسمّى بوليفينول، وتوجد هذه المغذيات أيضاً في المكسرات والتوت والشاي الأخضر.

ووجدت دراسة أمريكية أجريت في جامعة بريغهام نشرتها مؤخراً مجلة “بلوس وان” الطبية أن وصول المغذيات التي يحتوي عليها عصير الرمّان إلى الجنين في الرحم يساعد على تطور خلايا دماغه على نحو أفضل.
وتوجد أدلة على أن المغذيات التي يوفرها عصير الرمّان تساعد على تحسين وصول الأكسجين إلى الجنين داخل الرحم.

وتعتبر توليفة البوليفينول التي يوفرها عصير الرمّان أكثر تنوعاً وكثافة من المصادر الغذائية الأخرى.

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