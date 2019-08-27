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8 آلاف إطفائي للسيطرة على حرائق الغابات في إندونيسيا

8 آلاف إطفائي للسيطرة على حرائق الغابات في إندونيسيا
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تواصل – واس:

نشرت السلطات الإندونيسية 8072 فرد إطفاء، على الأقل، و34 مروحية لإطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق من جزيرتي “سومطرة” و”بورنيو”.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث آجوس ويبواو أن الحرائق اندلعت في ستة أقاليم، مما تسبب في ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية في بعض المناطق، مبينًا أنه تم رصد 358 نقطة ساخنة تشير إلى الحرائق أمس الاثنين.

يذكر أن حرائق الغابات كارثة تقع سنويا في إندونيسيا، وغالبًا ما تتضرر دول سنغافورة وماليزيا وتايلاند المجاورة من الضباب الدخاني الناجم عن هذه الحرائق التي تصل بتلوث الهواء إلى مستويات مروعة.

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