قتله ونقله إلى مستشفى بمكة.. علامات غريبة بجثمان طفل تكشف الجريمة

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تواصل – مكة المكرمة:

شرعت شرطة العاصمة المقدسة بالتحقيق في قضية وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بدت عليه آثار شبهة جنائية.

وتعود التفاصيل بحسب مصادر إلى استقبال مستشفى الولادة والأطفال مساء أمس طفلاً متوفى عمره أربع سنوات، ظهرت عليه آثار شبهة جنائية، وتقدم الكادر الطبي ببلاغ عن الحادثة للجهات الأمنية.

وبعد تحري دوريات الأمن ظهر أن أحد أقارب الطفل هو من قام بضربه، ثم أوصله للمستشفى، بحسب إفادته. ولا زالت التحقيقات جارية مع أطراف القضية لمعرفة ملابسات الحادثة تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

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