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بوابة «مساند» تعلن اعتماد «العقد المعدل»

بوابة «مساند» تعلن اعتماد «العقد المعدل»
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تواصل – الرياض:

أعلنت البوابة الإلكترونية «مساند»، مساء أمس الأول (الأحد)، عن اعتماد العقد الموحد الجديد، وذلك بعد أن صادق وزير العمل المهندس أحمد الراجحي على التعديلات الجديدة في 5 أغسطس الماضي على خلفية اعتراض مكاتب الاستقدام الوطنية على بند الغرامة 30% من التكاليف في حال عدم وصول العمالة المنزلية بعد مرور 90 يوماً من إبرام العقد مع الكفيل.

وقالت مصادر في مكاتب الاستقدام – وفقاً لـ “عكاظ” – أن اعتماد بوابة «مساند» صيغة العقد الموحد المعدل بعد 20 يوماً من المصادقة عليه، أحدث انفراجة كبرى في قطاع الاستقدام.

وأضافت أن الصيغة الجديدة انعكست سريعا على فاتورة التكلفة الإجمالية للعمالة وعملت بعض مكاتب الاستقدام على إعادة تقييم القوائم السعرية، باعتماد التسعيرة التي سبقت اعتماد العقد الموحد السابق والذي يتضمن غرامة 30%، ووضع تسعيرة جديدة على خلفية المخاوف من فرض تلك الغرامة، والتي بلغ متوسطها 20 ألفا للعمالة الفلبينية والفيتنامية و15 الفا للعمالة البنغلاديشية و10 آلاف للعمالة الأوغندية والكينية، فيما تراجعت على سبيل المثال الأوغندية إلى 7- 8 آلاف فور اعتماد العقد الموحد المعدل.

وأكدت المصادر أن العديد من مكاتب الاستقدام بدأت في استقبال الطلبات الجديدة عبر بوابة «مساند» بعد اعتماد العقد الموحد الجديد، خصوصاً أن نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام رفضت قبول الطلبات الجديدة فور اعتماد العقد الموحد في مطلع يوليو الماضي والذي يتضمن بند غرامة 30%.

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