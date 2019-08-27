وزير خارجية البحرين: إيران أعلنت الحرب علينا ولا يلام من يدمر عتادهم

تواصل – فريق التحرير:

اتهم وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إيران والتنظيمات الموالية لها، بشنّ حرب على عدد من بلدان المنطقة، معتبرا أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها نوع من صنوف الدفاع عن النفس.

وقال وزير خارجية البحرين في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “إن إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس”.

وأضاف “المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء”.