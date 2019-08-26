خلطوها بمبيدات حشرية.. ضبط مصنع خمور بجوار مركز انطلاق دوريات أمنية بالرياض (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط مصنع للخمور بإحدى الشقق بحي ثليم وسط العاصمة، وعثرت بداخله على عدد كبير من القوارير المعدة للتوزيع.

وذكر حساب” السناب الأمني”، أن الشقة التي تم تحويلها لمصنع خمور تبعد عن موقع انطلاق دوريات جنوب الرياض الأمنية بحوالي 700 متر.

وتابع الشيباني، أن الأشخاص المتورطين في تصنيع هذه الخمور كانوا يستخدمون أنواعا من البخور لتغطي رائحتها على رائحة الخمور، حتى لا يثيروا انتباه السكان القريبين منهم، مضيفا أن مصنعي تلك الخمور يضعون فيها مبيدات حشرية ومنظفات صناعية.