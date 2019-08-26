بالفيديو.. خطوات التسجيل في مدارس «الطفولة المبكرة» عبر نظام «نور»

تواصل – فريق التحرير:

بثت وزارة التعليم مقطع فيديو تعريفي يوضح آلية وخطوات تسجيل الأطفال المستجدين والمنقولين في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام “نور”.

ويتم ذلك من خلال الدخول إلى نظام نور، ثم تسجيل سجلك المدني، ثم تسجيل “طالب جديد” وإدخال بيانات طفلك (رقم هويته، صلة القرابة، تاريخ الميلاد)، فيظهر لك النظام المستوى المناسب لعمر الطفل، عقب ذلك استكمل بيانات طفلك، واختر الروضة، ثم انقر على تعهد بصحة البيانات المدخلة.

وأوضحت الوزارة أن الأطفال المسجلون في الروضات الحكومية والأهلية وملفاتهم فعالة سينتقلون مباشرةً إلى المستوى التالي.

وأشارت إلى أنه سيتاح التسجيل في الروضات الحكومية لجميع الأطفال المسجلين في الروضات الأهلية، موضحة أن الأولوية في القبول لمن يسجل أولاً.

ونبهت وزارة التعليم أولياء الأمور إلى أهمية وجود حساب مسبق في نظام نور والتأكد من إمكانية الدخول إليه.

ولفتت إلى أن التسجيل متاح طوال العام الدراسي، وعند عدم وجود شاغر يمكنك إدراج الطلب على قوائم الانتظار.