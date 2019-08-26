تعميم عاجل من التعليم بشأن الطلاب والطالبات «المسرعين»

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تعميمًا بشأن الطلاب والطالبات المسرعين، في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وذكرت الوزارة في تعميم هام وعاجل، أنه إشارةً إلى قرار وزير التعليم رقم (١٠٠٧٦) بشأن قرار تسريع الطلاب والطالبات المجتازين لاختبار التسريع لعام 1440 هـ، يجب اتخاذ الإجراءات التالية بشأنهم، وهي:

أولًا: تمكينهم في صفوفهم التي تمَّ تسريعهم إليها.

وثانيًا: التأكيد على معلميهم بمراعاة وضع الطالبات والطلاب المسرعين، ومساعدتهم على التكيّف في صفوفهم الجديدة ودعمهم علميًا ونفسيًا.

ثالثًا: تكليف المرشد/ المرشدة الطلابية ولجنة التسريع بالمدرسة بمتابعتهم، والتعرُّف على مدى تكيفهم واستقرارهم في صفوفهم الجديدة.

رابعًا: تعبئة الاستمارة المحددة لمتابعة تكيفهم بنهاية فترة التجربة والتي تمتدّ من ٢/١ / ١٤٤١ وحتى ١/٢٧/١٤٤١، على أن ترسل إلى لجنة الموهوبين الخاصة بالطالبات والطلاب كل على حدة.