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حريق هائل يلتهم 12 محلاً بـ «حراج المسترجع» في الطائف (صور)

حريق هائل يلتهم 12 محلاً بـ «حراج المسترجع» في الطائف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف، مساء اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع بحراج المسترجع بحي النسيم دون إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تمكنت، مساء اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في 12 محلًا ضمن حراج المسترجع بحي النسيم تعمل في عدة أنشطة مختلفة تصل مساحتها إلى ٨٤٠م٢.

وأضاف أن الفرق تابعت أعمالها في إخلاء محيط الحادث من الموجودين، مشيرة إلى أنها شرعت في عمل ساتر مائي للحيلولة دون انتشار الحريق للمواقع المحاذية.

وأكد العقيد سرحان، أن فريق التحقيق تمكن من الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاعه الحرق، والتي تحددت في أعمال اللحام من قبل العمالة، ومازالت التحقيقات مستمرة.

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