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«الخدمة المدنية» تحدد موعد اختبار «القدرة المعرفية» للتقديم على الوظائف

«الخدمة المدنية» تحدد موعد اختبار «القدرة المعرفية» للتقديم على الوظائف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ في الثاني من شهر صفر المقبل من العام الجديد 1441هــ، تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.

وأضافت في بيان لها، أن التسجيل متاحٌ حالياً للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ ١٣ – ١٦ المحرم ١٤٤١هـ الموافق 12 – 15 / 9 / 2019 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بدءاً من تاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ حتى ١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٣-٢٦ /٢٠٢٠/١م.

هذا وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت فيما سبق حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً لعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين كافة من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أكدت فيما سبق أن مَن سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون التقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.

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