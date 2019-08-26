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شاهد.. لقطات جديدة لحادث دهس مركبات في الطائف من «شيول»

شاهد.. لقطات جديدة لحادث دهس مركبات في الطائف من «شيول»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر”، لقطات جديدة للحادث المروع الذي شهدته الطائف، بعد دهس شيول مسرع لعدد من السيارات المتوقفة على جانب الطريق.

ورصد الفيديو، سير حركة مرور المركبات بشكل طبيعي وسط تواجد مواطنين ومقيمين يقفون بجوار أحد المطاعم، بينما كان يتوقف سائق مركبة عائلية وينزل منها.

وبعدها بثوانٍ -بحسب ما ظهر الفيديو- يقوم قائد “شيول” من جنسية عربية؛ بدهس مركبات عدة كانت متوقفة على طريق “سيسد” بـ”الحلقة الشرقية”.

وحاولت المرأة الخروج من مركبتها بعد اصطدام “الشيول” بها؛ حيث فتحت باب المركبة التي تقلها ويبدو تعرضها لإصابة حينها، في حين نجا أحد المارة من الحادثة بعد مشاهدة الحادث.

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