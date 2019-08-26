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الإطاحة بـ 6 مواطنين متهمين بسرقة منازل ومساجد بالقصيم

الإطاحة بـ 6 مواطنين متهمين بسرقة منازل ومساجد بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني: إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط ستة متهمين – سعوديي الجنسية – في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييفٍ من عددٍ من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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