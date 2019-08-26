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آخر تطورات مشاريع «النقل العام» بالعاصمة المقدسة.. 400 حافلة ذكية بالمرحلة الأولى

آخر تطورات مشاريع «النقل العام» بالعاصمة المقدسة.. 400 حافلة ذكية بالمرحلة الأولى
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن تنفيذ مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، مبينة أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عدة عقود، من بينها ما أعلنته مؤخراً شركة “NEC CORPORATION” للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخالها لنظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين، والذي يأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تتشارك فيها تحالفات أخرى تتولى تصميم وتنفيذ وبناء المنشآت وتجهيز وتصنيع الحافلات وأعمال البُنى التحتية.

وأكد بيان صادر عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن المشروع يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام.

وأضافت الهيئة أن الشركة اليابانية ستدخل النظام الذكي على أنظمة المواصلات سيبدأ عام 2020، لأكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة بإذن الله تعالى .

وأبانت هيئة تطوير المنطقة أن مشروع النقل بالحافلات يجري تنفيذ مرحلته الأولى عبر عدة عقود أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة المرحلة الأولى، المبرم مع تحالف مكون من شركات كبري سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت، بالإضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة NEC CORPORATION المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي.

وتابعت الهيئة أنه يتم من خلال مقاول آخر تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، والتي تشمل المحطات الرئيسية، ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة وجسور مشاة، وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

يذكر أن كافة الأعمال والترتيبات جارية لتنفيذ وتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، ويسهل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

وتتكون شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة من اثني عشر مسارًا تغطي أغلب مناطق المدينة بعدد 400 حافلة للمرحلة الأولى، منها ٢٤٠ حافلة قياسية ١٢ متراً وعدد ١٦٠ حافلة مفصلية ١٨ متراً جميعها ألمانية الصنع، تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الراحة والكفاءة والخدمة المتميزة.

وتحتوي الحافلات على أحدث أنظمة النقل الذكية والتي تُمكن مركز التحكم والقيادة للحافلات من متابعة مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع (GPS) وإدارتها عن بعد، كما أن الحافلات مزودة بأعلى معايير السلامة والأمان حيث تحتوي على نظام المراقبة بالكاميرات ونظام الحماية من الحوادث ونظام إطفاء ذاتي للحريق، ونظام الإنذار للحالات الطارئة الذي يرتبط بمركز التحكم والسيطرة.

كما تحتوي الحافلات على شبكة واي فاي للركاب وشاشات توجيه الرحلات وأنظمة دفع آلية ذكية بعدة لغات إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، ونظام العد الآلي للركاب، ونظام معلومات الرحلات الفوري، ونظام إعطاء الأولوية للحافلات مرتبط مع نظام الإشارات المرورية في المسارات السريعة، وترتبط جميع هذه الأنظمة مع مركز التحكم والسيطرة، وكذلك بالمحطات الرئيسية الأربع في المنطقة المركزية ومحطات التوقف البالغ عددها حوالي ٤٥٠ محطة موزعة على جميع المسارات.

 

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