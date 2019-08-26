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الجبير: علاقة المملكة والإمارات ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة

الجبير: علاقة المملكة والإمارات ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير: إن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأضاف الجبير عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» اليوم (الاثنين) أن التحالف يعمل، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، مؤكداً: «لن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق».

وتابع قائلاً: «السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم».

 

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