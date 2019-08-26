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«ديوان المراقبة» يطلق المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية لموظفي الحكومة

«ديوان المراقبة» يطلق المرحلة الثالثة من الدورات التدريبية لموظفي الحكومة
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تواصل – واس:

تنطلق المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان المراقبة العامة للعام 1440 / 1441هـ – 2019م، يوم الأحد 16 من شهر محرم المقبل، الموجه لبعض منسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، وذلك من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض وفي كل من محافظة جدة ومدينة الدمام.

وسيتم خلال هذه المرحلة تقديم عدة برامج تتضمن أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية.

ويأتي إعداد الديوان لهذه البرامج تنفيذاً للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، وللإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

كما سيشارك في هذه الدورات ما يزيد عن 100 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية، علماً أن المركز “درب “ما يقارب 500 متدرب ومتدربة خلال المرحلتين الأولى والثانية ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج إلى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.

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