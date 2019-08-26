الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعديلات مهمة في جدول مخالفات وعقوبات وزارة العمل.. اطلع عليها هنا

تعديلات مهمة في جدول مخالفات وعقوبات وزارة العمل.. اطلع عليها هنا

العثور على المواطنة «مفقودة إسطنبول»

العثور على المواطنة «مفقودة إسطنبول»

بيان «سعودي إماراتي» تعليقًا على «أحداث شبوة»

بيان «سعودي إماراتي» تعليقًا على «أحداث شبوة»

قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

الذهب يصعد لذروته في أكثر من 6 سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة

الذهب يصعد لذروته في أكثر من 6 سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة
0

تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات اليوم, مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في الأزمة التجارية المستمرة منذ عام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1551.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2 % في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 % إلى 860 دولارا وزاد البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 1470.54 دولار للأوقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأرقام.. المملكة تمتلك ربع احتياطي الدول العربية من الذهب

بالأرقام.. المملكة تمتلك ربع احتياطي الدول العربية من الذهب

للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير

للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير

اكتشافات مهمة بالمملكة.. مناطق غنية بالذهب والعناصر النادرة

اكتشافات مهمة بالمملكة.. مناطق غنية بالذهب والعناصر النادرة

تراجع أسعار الذهب عالميًّا

تراجع أسعار الذهب عالميًّا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يا ليت قومي يعلمون!
مقالات

يا ليت قومي يعلمون!

المزيد
الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>