الذهب يصعد لذروته في أكثر من 6 سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة

تواصل – واس:

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات اليوم, مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في الأزمة التجارية المستمرة منذ عام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1551.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2 % في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 % إلى 860 دولارا وزاد البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 1470.54 دولار للأوقية.