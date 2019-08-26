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«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقديم المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية

«الخدمة المدنية» تحدد موعد تقديم المرحلة الثانية من اختبار القدرة المعرفية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن بداية تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير، سيكون في الثاني من شهر صفر المقبل من العام الجديد 1441هــ، سيكون.

وأوضحت أن التسجيل متاح حاليا للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ ١٣-١٦ محرم ١٤٤١هـ الموافق 12 – 15 /2019/9 وذلك للنساء.

وأضافت أن التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء سيكون بدءاً من تاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ وحتى ١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٣-٢٦ /٢٠٢٠/١م.

وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى والتي أطلقت فيما سبق حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية والذي يعد امتداداً للعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أكدت فيما سبق بأن من سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين والغير تربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.

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