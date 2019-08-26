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تأخر تعيين 766 معلمة بديلة في الرياض بسبب الأرقام الوظيفية

تأخر تعيين 766 معلمة بديلة في الرياض بسبب الأرقام الوظيفية
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن حصر الأرقام الوظيفية في منطقة الرياض، أدى إلى تأخر تعيين 766 معلمة بديلة، على الرغم من مطابقة وزارة التعليم أوراقهن إلكترونيا وحصولهن على أرقام وظيفية، مشيرة إلى أن التعيينات لا تزال تدور في أروقة إدارة الوظائف في الوزارة.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم المعلمات البديلات (الدفعة الـ3) آمال الأحمدي – وفقا لـ«عكاظ» – تأخر التعيين، وقالت: “بعد مراجعتنا لإدارة الوظائف في الوزارة أفادونا بأن تأخر التعيين الذي قد يصل إلى شهر يتمثل في أن الأرقام الوظيفية متوافرة فقط في مدينة الرياض”، مشيرة إلى تأكيد إدارة الوظائف بالوزارة توزيع الأرقام الوظيفية على باقي المناطق التي توجد فيها المعلمات البديلات خلال شهر.

وأضافت: «نأمل من إدارة الوظائف في الوزارة سرعة إرسال الأرقام الوظيفية للمعلمات البديلات في مناطق تعيينهن حتى يصدر بحقنا قرار التعيين قبل بدء العام الدراسي».

يذكر أن معاناة المعلمات البديلات تعود إلى عام 1435، عندما صدر أمر ملكي بتثبيتهن، وتم تعيين دفعتين فيما بقيت الدفعة الـ3 بلا تعيين، نظرا لوجود نواقص في الأوراق أو تأخير في التقديم، وتم الرفع للمقام السامي الذي أصدر أمره بالموافقة على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات في 25/‏6/‏1439.

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