هاجمته كلاب ضالة.. تشكيل لجنة للتحقيق في «وفاة طفل عرعر»

تواصل – عرعر:

أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم، توجيهاً بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث مقتل طفل في مدينة عرعر بعد أن هاجمته كلاب ضالة.

وشدَّد أمير المنطقة الشمالية على سرعة بدء أعمال اللجنة، وأن ترفع توصياتها، وتصل إلى حلول مناسبة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

إلى ذلك أجرى أمير منطقة الحدود الشمالية اتصالاً هاتفياً مع والد الطفل المتوفى قدم له عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلاً الله له الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

يُذكر أن مغردين على موقع “تويتر” دشنوا “هاشتاقاً” بعنوان #كلاب_مسعورة_تقتل_طفلاً_في_عرعر، أعربوا خلاله عن استيائهم من الحادث مطالبين الأمانة بالتحقيق، وإيجاد حلول عاجلة للكلاب الضالة بالمنطقة.