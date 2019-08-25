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سفارة ‏اليمن بالرياض تكشف حقيقة التصريحات المسيئة للمملكة

سفارة ‏اليمن بالرياض تكشف حقيقة التصريحات المسيئة للمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

‏نفى المستشار الإعلامي في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض عارف أبو حاتم أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة لمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد المستشار عارف أبو حاتم أن “بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيا مع بعض الأطراف”.

وشدد على أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في السفارة اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض التي يحملها أنيس منصور هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفة من قبل.

ولفت إلى أن الإعلامي أنيس منصور قد عمل مساعدا له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.

وأعرب المستشار عارف أبو حاتم عن شكره وامتنانه للمواقف الأخوية العربية الأصيلة التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لأشقائهم في الجمهورية اليمنية ودعم المملكة اللامحدود للقيادة السياسية مملثة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

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