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قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم ابتسام الشهري، إنه يوجد إقبال كبير على التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة عبر نظام “نور”، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا.

وأوضحت أنه سيتم بث فيديو توضيحي حول آليات التسجيل عبر منصات الوزارة، داعية أولياء الأمور لمتابعته؛ لتضمنه تفاصيل أكثر حول عملية تسجيل أبنائهم.

وتابعت الشهري، في أول ظهور إعلامي لها منذ تكليفها بمهمة المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأسبوع الماضي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” اليوم؛ أن أبرز مكاسب مدارس الطفولة المبكرة هو تجويد مخرجات التعليم، وتوفير أكثر من 2 مليار ريال سيتم استثمارها في مشاريع أخرى.

ولفتت إلى أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة خلال فترة قصيرة لإنجاز المشروع، وذلك خلال فترة الخمسة الأشهر الماضية، منذ تسمية وإطلاق المشروع؛ حيث تواصلت الجهود ليلًا ونهارًا خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف؛ لتجهيز كامل احتياجات المباني المدرسية بشكل كامل ومنفصل؛ دورات مياه منفصلة للبنين، ودورات مياه منفصلة للبنات، وتجهيز أماكن الفسح والساحات الخارجية.