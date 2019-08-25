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توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل أسماء المواليد المخالفة للشريعة

توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن تسجيل أسماء المواليد المخالفة للشريعة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة أو العبارات الإضافية.

وأضافت، في إنفوجرافيك توعوي نشرته حسابها في “تويتر” بعنوان “ليكون الاسم نظامياً” أنه يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب فلا نسجل الأسماء التي ليست جزءاً من الاسم مثل “الشريف والسيد والحاج”.

وتابعت الأحوال المدنية  أنه “لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا بتسجيل الأسماء المركبة، مثل قمر الزمان؛ ويُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: عبد الرسول وعبد اللات”.

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