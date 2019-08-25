قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441، وتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

وتضمن التقويم الجديد عودة الدراسة في رمضان لمدة 14 يوما، وتبدأ إجازة نهاية العام للطلاب يوم 19-10-1441، فيما تبدأ إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية 19-11-1441.

وتكون عودة الهيئة الإدارية والتعليمية، في جميع المراحل ما عدا المعلمين الممارسين للتعليم يوم 24-12-1441، على أن تكون عودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس 4-1-1441، وبداية العام الدراسي الجديد لعام 1442 يوم الأحد 11-1.