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الإطاحة بوافد عربي سرق أعداداً كبيرة من الجوالات بالرياض.. قيمتها 360 ألف ريال

الإطاحة بوافد عربي سرق أعداداً كبيرة من الجوالات بالرياض.. قيمتها 360 ألف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شرطة منطقة الرياض، إنه تم القبض على وافدٍ عربي تسلل إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات، واستولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال، وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توافر الدلائل على تسلله إلى مجمعَيْن تجاريَّيْن للاتصالات؛ أحدهما بحي اليرموك- شرقي العاصمة الرياض، والآخر بحي الياسمين- شمالي العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية؛ تقدّر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتمّ التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقرّ بما نُسب إليه, حيث جرى توقيفه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وبيّن أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة بحق كل مَن يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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