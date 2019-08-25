الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

كشفته كاميرا المراقبة.. الإطاحة بسارق ساعة ثمينة في جدة

كشفته كاميرا المراقبة.. الإطاحة بسارق ساعة ثمينة في جدة

وكر لتصنيع الخمور بإضافة مواد سامة بالرياض (فيديو)

وكر لتصنيع الخمور بإضافة مواد سامة بالرياض (فيديو)

إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة باتجاه خميس مشيط.. و«التحالف»: إجراءاتنا رادعة

إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة باتجاه خميس مشيط.. و«التحالف»: إجراءاتنا رادعة

الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم خطر يهدد الحياة

الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم خطر يهدد الحياة
0

تواصل – وكالات:

توصل باحثون إلى نتائج مثيرة بخصوص علاقة النشاط البدني بالصحة العامة وطول العُمر، فقد تبين أن المزيد من التمارين بما في ذلك المشي والحركة الخفيفة تقلل خطر الوفاة.

ووجد فريق البحث أن الجلوس لمدة 9 ساعات ونصف يومياً في منتصف العُمر يزيد خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير.

وأظهرت نتائج الدراسة التي اعتمدت على تحليل شريحة واسعة من البيانات أن التمارين مهما كانت خفيفة، وحتى لو اقتصرت على المشي تحدث فارقاً في خفض مخاطر الوفاة المبكرة وإطالة العُمر.

وبحسب مجلة “بي إم جي” الطبية التي نشرت نتائج الدراسة، يحتاج الإنسان كحد أدنى إلى 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الخفيفة كالمشي، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة الشدة.

وحثّت توصيات الدراسة على تفادي الجلوس 9 ساعات ونصف في اليوم، علماً بأن وقت النوم ليس محسوباً ضمن هذه الساعات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الربيعة» : نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الصحية في منشآت الوزارة خلال موسم الحج

«الربيعة» : نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الصحية في منشآت الوزارة خلال موسم الحج

اختبار بسيط للتأكد من شربك «الكمية الصحية» من الماء

اختبار بسيط للتأكد من شربك «الكمية الصحية» من الماء

«التخصصات الصحية» تعتمد برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة بالجامعة الإلكترونية

«التخصصات الصحية» تعتمد برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة بالجامعة الإلكترونية

أحد خريجي الصحة العامة: 5 جامعات تدرس تخصصنا ولا يُعترف به

أحد خريجي الصحة العامة: 5 جامعات تدرس تخصصنا ولا يُعترف به

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يا ليت قومي يعلمون!
مقالات

يا ليت قومي يعلمون!

المزيد
الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>