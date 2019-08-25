الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم خطر يهدد الحياة

تواصل – وكالات:

توصل باحثون إلى نتائج مثيرة بخصوص علاقة النشاط البدني بالصحة العامة وطول العُمر، فقد تبين أن المزيد من التمارين بما في ذلك المشي والحركة الخفيفة تقلل خطر الوفاة.

ووجد فريق البحث أن الجلوس لمدة 9 ساعات ونصف يومياً في منتصف العُمر يزيد خطر الوفاة المبكرة بشكل كبير.

وأظهرت نتائج الدراسة التي اعتمدت على تحليل شريحة واسعة من البيانات أن التمارين مهما كانت خفيفة، وحتى لو اقتصرت على المشي تحدث فارقاً في خفض مخاطر الوفاة المبكرة وإطالة العُمر.

وبحسب مجلة “بي إم جي” الطبية التي نشرت نتائج الدراسة، يحتاج الإنسان كحد أدنى إلى 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين الخفيفة كالمشي، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة الشدة.

وحثّت توصيات الدراسة على تفادي الجلوس 9 ساعات ونصف في اليوم، علماً بأن وقت النوم ليس محسوباً ضمن هذه الساعات.