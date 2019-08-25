«الأحوال المدنية» تحدد ضوابط اختيار الأسماء.. تعرف على المحظورات

تواصل- الرياض:

دعت وكالة الأحوال المدنية المواطنين إلى التوخي في اختيار أسماء نظامية بعيدة عن الألقاب أو العبارات أو الأسماء المركبة أو المخالفة للشرع ليتم تسجيلها في السجلات.

وقالت «الأحوال المدنية» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يجب أن يسجل الاسم مجرداً من الألقاب، إذ لا تسجل الأسماء التي ليست جزءاً من الاسم مثل «الشريف والسيد والحاج».

وأوضحت أنه لا يُسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل «المعروف بكذا»، ولا بتسجيل الأسماء المركبة، مثل «قمر الزمان»، و«محمد خالد»، ويُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: «عبدالرسول» و«عبداللات».