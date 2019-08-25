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«أرامكو للكيماويات» تختار شركة «LogiPoint» في ميناء جدة مركزًا لتصدير منتجاتها

«أرامكو للكيماويات» تختار شركة «LogiPoint» في ميناء جدة مركزًا لتصدير منتجاتها
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تواصل – فريق التحرير:

استكملت شركة “LogiPoint” إنجازاً رئيسيًا وذلك بعقد اتفاقية تعتبر الأهم من نوعها مع شركة أرامكو للكيماويات، وذلك بفضل الدعم المكثف من الجمارك السعودية وميناء جدة الإسلامي لإعادة هندسة إجراءات التصدير.

وتوفر هذه الاتفاقية لشركة أرامكو للكيماويات مركزًا لوجستيًا استراتيجيًا لتصدير منتجاتها ، مما يساعد على التخلص من الحاجة إلى استخدام مواني ومناطق لوجستية خارج المملكة لتخزين وشحن المنتجات وبالتالي تعزيز قدرتها على التوفير من حيث التكلفة وتقليص في المدة عن طريق تصدير البضائع لمباشرة إلى الأسواق العالمية المستهدفة (بدون منفست).

كما تتماشى الاتفاقية مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”  تحت إشراف المنصة اللوجستية السعودية التي تسعى إلى تطوير النمو بعيداً عن صناعة النفط، وستفتح أبوابًا جديدة وفرصًا اقتصادية داخل المملكة ، مما يوفر للشركات السعودية إمكانية المنافسة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي و منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى الفرص العديدة لترويج المنتجات السعودية على الصعيد العالمي.

من جانبها أكدت الجمارك حرصها على تحديث إجراءاتها باستمرار ومواكبتها لأحدث المعايير العالمية ببعديها التكنولوجي والإجرائي، وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستفادة القصوى من موقع المملكة الاستراتيجي كرابط حيوي بين قارات العالم.

وتعد منطقة الإيداع وإعادة التصدير “LogiPoint” في ميناء جدة الإسلامي  مثالية، مما جعلها شريك خدمات لوجستية رئيسياً في منطقة البحر الأحمر. وتقدم منطقة الإيداع وإعادة التصدير، عدة خدمات، منها: بناء وتطوير و تشغيل مناطق لوجستية ,الخدمات اللوجستية الرائدة، والنقل بالشاحنات، والتخزين، وخدمات الموانئ، والتعبئة المشتركة وغيرها، علاوة على تقديم الدعم التشغيلي الكامل والحلول الوجستية.

كما تتطلع “LogiPoint” إلى دعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية، لتوسيع بصمتها في جميع أنحاء المنطقة مع مشاريعها الحالية والمستقبلية المنتشرة في أنحاء المملكة، من خلال التركيز على توفير مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتكوين بيئة صديقة للأعمال بما يُمكِّن عملاءها من زيادة كفاءة عملياتهم، والمساهمة كشريك أساسي في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب السعودي.

الجدير بالذكر أن “LogiPoint” هي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو (SISCO، وهي شركة عامة مساهمة في سوق الأسهم السعودي (تداول).

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