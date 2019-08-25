«بِر فرسان» تكشف سبب الواقعة الصادمة.. «أطنان أرز في الصرف الصحي»

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قال مدير جمعية البر الخيرية بمحافظة فرسان التابعة لمنطقة جازان عمر صيقل: إن مقطع الفيديو الذي يظهر إلقاء أطنان من الأرز في مرمى الصرف الصحي بجزيرة فرسان صحيح، مبيناً أن الأغذية التي تم تصويرها تالفة جراء تعرضها لمياه الأمطار التي هطلت على المحافظة في الفترة الماضية.

وأضاف صقيل أن عدد الكميات التي أُتلفت أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع، تقدر بـ100 سلة غذائية، لافتاً إلى أن عملية الإتلاف جرت بمحضر رسمي.

وأوضح أن المقطع تم تصويره من قِبل أشخاص يتعمدون الإساءة للجمعية وتشويه سمعتها -بحسب وصفه-، مشيراً إلى صدور أحكام شرعية سابقة بحقهم، وأنه بصدد رفع دعوى قضائية جديدة ضدهم. حسب “عكاظ”

وكان المقطع المصور قد وثق عملية رمي كميات كبيرة من الأرز بالصرف الصحي في فرسان، ما أثار غضب الأهالي الذين طالبوا بالتحقيق مع المسؤولين عن الواقعة، في حين وجه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان مركز التنمية الاجتماعية للتحقيق، حيث أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد القنفذي في وقت سابق أنه سيتم توجيه المركز للتحقيق عند ثبوت ذلك.