وفاة وافِدَين شنقاً في حادثين منفصلين بالمجمعة 

تواصل- المجمعة:

توفي وافدان شنقاً في حادثين منفصليْن في محافظة المجمعة، إذ تمّ العثور عليهما وقد فارقا الحياة بعد أن عَلِقا بحبل في رقبة كل منهما.

وتعود التفاصيل إلى إقدام وافد آسيوي على الانتحار داخل غرفته بمركز جلاجل- جنوبي المجمعة، فيما وُجد وافدٌ آسيوي آخر ميتاً ومعلقاً بحبل في شاحنته على طريق الأرطاوية- شرقي المجمعة.

وتوفي أحد الوافدين بعدما ربط حبلاً في رقبته وعلّقه في سقف غرفته بمركز جلاجل، وكشف عن الواقعة أحد زملائه بعدما اتصل به مراراً ولم يرد، فقام بالاتصال بكفيلة وذهبا إلى غرفته وفتحا الباب المقفل بالقوة، ليجداه معلقاً بسقف غرفته وقد فارق الحياة، وعلى الفور تمّ إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة وشرعت في التحقيقات.

وفي حادثة أخرى، بُلغت الجهات الأمنية بوجود وافد آسيوي معلق بشاحنته على طريق الأرطاوية – حفر الباطن، بالقرب من مركز الأرطاوية- شرقي المجمعة، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة وقامت بعمل التحريات والتحقيق في أسباب الوفاة؛ للتأكّد من عدم وجود شبهة جنائية، وتمّت إحالة القضية إلى النيابة العامة لعمل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.