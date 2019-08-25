600 ألف مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات

تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله صايل المطيري، أن عدد المواطنين الذين يعملون في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات تجاوز 600 ألف سائق.

وأوضح أن التوطين في هذا القطاع إلزامي وبلغت نسبته نحو 96%، داعياً السائقين العاملين في هذا المجال للتواصل مع الهيئة في حال تعرضوا لمضايقات من قِبل الشركات المشغلة. حسب “المدينة”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- لاتخاذ ما يلزم بشأن توطين العمل في نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية.