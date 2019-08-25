الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

قرار مهم من «التعليم» بشأن الدراسة في «رمضان» وموعد الإجازات

كشفته كاميرا المراقبة.. الإطاحة بسارق ساعة ثمينة في جدة

كشفته كاميرا المراقبة.. الإطاحة بسارق ساعة ثمينة في جدة

وكر لتصنيع الخمور بإضافة مواد سامة بالرياض (فيديو)

وكر لتصنيع الخمور بإضافة مواد سامة بالرياض (فيديو)

إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة باتجاه خميس مشيط.. و«التحالف»: إجراءاتنا رادعة

إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة باتجاه خميس مشيط.. و«التحالف»: إجراءاتنا رادعة

600 ألف مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات

600 ألف مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات
0

تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل عبدالله صايل المطيري، أن عدد المواطنين الذين يعملون في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات تجاوز 600 ألف سائق.

وأوضح أن التوطين في هذا القطاع إلزامي وبلغت نسبته نحو 96%، داعياً السائقين العاملين في هذا المجال للتواصل مع الهيئة في حال تعرضوا لمضايقات من قِبل الشركات المشغلة. حسب “المدينة”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- لاتخاذ ما يلزم بشأن توطين العمل في نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

8 أهداف لوثيقة النقل عبر بوابة «بيان».. تعرف عليها

8 أهداف لوثيقة النقل عبر بوابة «بيان».. تعرف عليها

اتفاقية للتأكد من سلامة تخزين ونقل الأغذية والأدوية في الشاحنات

اتفاقية للتأكد من سلامة تخزين ونقل الأغذية والأدوية في الشاحنات

كيفية عمل نظام تتبع الشاحنات (فيديو)

كيفية عمل نظام تتبع الشاحنات (فيديو)

«النقل العام»: نصف مليون مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات

«النقل العام»: نصف مليون مواطن يعملون في تطبيقات توجيه المركبات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يا ليت قومي يعلمون!
مقالات

يا ليت قومي يعلمون!

المزيد
الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>