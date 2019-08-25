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«الصحة» تسمح للصيدليات بتقديم الرعاية الطبية والتطعيمات.. وافتتاحها بمنافذ بيع المواد الغذائية

«الصحة» تسمح للصيدليات بتقديم الرعاية الطبية والتطعيمات.. وافتتاحها بمنافذ بيع المواد الغذائية
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة عن سماحها للصيدليات بتقديم الرعاية الطبية العاجلة وغير العاجلة وخدمات التطعيمات وقياس المؤشرات الحيوية داخل الصيدلية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالنظام.
وأوضحت أنه وفق اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعدلة، والتي وافق عليها وزير الصحة توفيق الربيعة مؤخراً، فإنه يسمح للصيدليات بتقديم خدمات الرعاية الصيدلانية؛ وتشمل التطعيمات، وقياس المؤشرات الحيوية، والتوعية والتثقيف الصحي، والتدريب على استعمال الأجهزة الإلكترونية.
وأشارت الى أن اللائحة سمحت كذلك بفتح مراكز الرعاية الطبية العاجلة داخل الصيدلية بترخيص مستقل، وتقديم خدمات الرعاية الطبية غير العاجلة بعد موافقة الوزارة، وافتتاح الصيدليات داخل منافذ بيع المواد الغذائية بالتجزئة.
كما نصت اللائحة على أن تتولى الوزارة منح تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية الإلكترونية، والموافقة على استخدام مكائن البيع الذاتية.
وأكدت أنه لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعا على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل، وتكون مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني.

 

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