الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كشفته كاميرا المراقبة.. الإطاحة بسارق ساعة ثمينة في جدة

كشفته كاميرا المراقبة.. الإطاحة بسارق ساعة ثمينة في جدة

وكر لتصنيع الخمور بإضافة مواد سامة بالرياض (فيديو)

وكر لتصنيع الخمور بإضافة مواد سامة بالرياض (فيديو)

إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة باتجاه خميس مشيط.. و«التحالف»: إجراءاتنا رادعة

إسقاط طائرة حوثية مُسيّرة باتجاه خميس مشيط.. و«التحالف»: إجراءاتنا رادعة

«الهلال الأحمر»: لا تلاحقوا سيارات الإسعاف بمركباتكم .. وهذه قيمة المخالفة

«الهلال الأحمر»: لا تلاحقوا سيارات الإسعاف بمركباتكم .. وهذه قيمة المخالفة

«باركود» لتتبع الذبائح غير النظامية بالمملكة

«باركود» لتتبع الذبائح غير النظامية بالمملكة
0

توصل – جدة:

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشروع إعطاء أرقام تعريفية ID (باركود) لجميع الحيوانات منذ ولادتها بالمملكة أو منذ دخولها في حالة الحيوانات المستوردة، ما يسهل على المستهلك تمييزها عن الذبائح مجهولة المصدر، وذلك في إطار رقابتها على الأسواق لضمان سلامة اللحوم في المطابخ والمجازر.

وقالت مصادر – وفقا لـ«عكاظ» – إن هذا المشروع يقدم رؤية جديدة لنظام التتبع والاستدعاء للحيوانات المذبوحة، حيث يشتمل الرقم التعريفي على كافة المعلومات الخاصة بالحيوان ونتائج الفحوصات والأمراض التي أصيب بها.

وأضافت المصادر أن الباركود سيكون متصلاً بالحيوان حتى بعد ذبحه، ما يتيح إمكانية استدعاء الذبيحة ومعرفة مكان توزيعها ومستلمها. ولفتت المصادر إلى أن هذا النظام سيسهل على المراقب الصحي معرفة ما إذا كان تم ذبح الحيوان بطريقة نظامية أو غير نظامية، موضحة أن تفعيل النظام يستلزم الربط الإلكتروني مع وزارة الزراعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تطبيق إلكتروني» و«باركود» لضبط أسعار معرض الرياض للكتاب

«تطبيق إلكتروني» و«باركود» لضبط أسعار معرض الرياض للكتاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يا ليت قومي يعلمون!
مقالات

يا ليت قومي يعلمون!

المزيد
الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>