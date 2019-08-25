«باركود» لتتبع الذبائح غير النظامية بالمملكة

توصل – جدة:

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على مشروع إعطاء أرقام تعريفية ID (باركود) لجميع الحيوانات منذ ولادتها بالمملكة أو منذ دخولها في حالة الحيوانات المستوردة، ما يسهل على المستهلك تمييزها عن الذبائح مجهولة المصدر، وذلك في إطار رقابتها على الأسواق لضمان سلامة اللحوم في المطابخ والمجازر.

وقالت مصادر – وفقا لـ«عكاظ» – إن هذا المشروع يقدم رؤية جديدة لنظام التتبع والاستدعاء للحيوانات المذبوحة، حيث يشتمل الرقم التعريفي على كافة المعلومات الخاصة بالحيوان ونتائج الفحوصات والأمراض التي أصيب بها.

وأضافت المصادر أن الباركود سيكون متصلاً بالحيوان حتى بعد ذبحه، ما يتيح إمكانية استدعاء الذبيحة ومعرفة مكان توزيعها ومستلمها. ولفتت المصادر إلى أن هذا النظام سيسهل على المراقب الصحي معرفة ما إذا كان تم ذبح الحيوان بطريقة نظامية أو غير نظامية، موضحة أن تفعيل النظام يستلزم الربط الإلكتروني مع وزارة الزراعة.