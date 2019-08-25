الاطاحة بمواطن ومُقيم سرَقا مكبرات صوت من مساجد بحائل

تواصل – حائل:

أطاحت الجهات الأمنية بحائل بمواطن ومقيم تورطا في سرقة أجهزة مكبرات صوت من مساجد بالمنطقة.

وتمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل من القبض على المتهمين بعد تلقيها بلاغات متكررة عن سرقة أجهزة مكبرات الصوت في عدد من المساجد، لتكثف الجهات الأمنية البحث عن الفاعلين، وتتمكن من القبض على مقيم عربي في العقد الخامس من العمر اعترف بتعاون مواطن في العقد الثالث من عمره في تنفيذ جرائم السرقات.

وأقر المقيم بأن شريكه يقوم بتسهيل عملية السرقة بتحديد المساجد التي تترك أبوابها مفتوحة طوال اليوم وبدون كاميرات مراقبة بجانب ضعف مراقبتها من المسؤولين للحفاظ على ممتلكاتها، ليقوم المتهمان بعد ذلك بتنفيذ السرقات.