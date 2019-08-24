الاطاحة بمروج مُخدرات تجاوز نقطة تفتيش بمهد الذهب مُحاولاً الهرب

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تمكنت فرق الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب من الاطاحة بمتهم يقوم بترويج الخمور.

وتجاوز المتهم نقطة التفتيش أثناء عبوره منها محاولا الهرب بمركبته المحملة بمواد ممنوعة، إلا أن فرق الدوريات الأمنية تمكنت من الاطاحة بالمتهم ، حيث باشرت الفرق متابعة المتهم تحت اشراف مدير شرطة المهد العميد نياف الحربي ، لتتمكن من إيقاف المركبة الهاربة بمركز الهرارة ، حيث تم العثور على عبوات مسكرة مجهزة للبيع ، وبلغ عدد العبوات التي تم التحفظ عليها 17 عبوة ، فيما تم ضبط قائد المركبة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .