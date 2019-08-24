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تفاصيل إنقاذ مواطن سقط فجراً داخل منهل بـ«عزيزية المدينة»

تفاصيل إنقاذ مواطن سقط فجراً داخل منهل بـ«عزيزية المدينة»
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، عملية انتشال مواطن سقط داخل منهل فجر اليوم بحي العزيزية بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، إن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا عند الساعة 4:41 فجر اليوم، يفيد بسقوط مواطن داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.

وأوضح الجهني أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر داخل منهل وتم إنقاذه وإخراجه من قبل فرق الدفاع المدني بصحة جيدة.

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