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يستبشر به العرب.. «المسند»: موسم سهيل بدأ ومدته 53 يومًا

يستبشر به العرب.. «المسند»: موسم سهيل بدأ ومدته 53 يومًا
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – الرياض:

يشهد اليوم السبت بداية أول أيام موسم نجم سهيل ومدته 53 يومًا وينتهي يوم 15 أكتوبر،  وذلك حسبما أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند.

وقال “المسند” في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إن سهيل يُرى فجرًا جهةَ الجنوب الشرقي، ويظهر صبيحة يوم 24 أغسطس من كل عام، ثم يأخذ ظهورُه في التقدم يومًا بعد آخر، حتى يرتقي وسط السماء منتصف الليل في نهاية ديسمبر، وأفضل وقت لرؤيته ليالي الشتاء.

ويعد سهيل ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى اليمانية، ويأتي بعده مباشرة في الترتيب حارس السماء طبقًا لقائمة أشد النجوم سطوعًا، وهو نجم عملاق ساطع أبيض مصفر اللون من نجوم النسق الأساسي نوع- A، قدره الظاهري – 0.72. ويقع على مسافة 310 سنوات ضوئية من الأرض.

وعنه يقول العامة: “إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل، ويتلمس التمر في الليل، ولا تأمن السيل”؛ كناية عن أن فرصة الأمطار تزداد فيه”. ويستبشر أهل الجزيرة العربيةبطلوع “سهيل”، فمع طلوعه تبدأ حقبة جديدة من فصول السنة، فبعد طلوعه يلطف الجو قليلا ويبرد الماء ويزيد الظل طولاً ويطول الليل ويقصر النهار ويقل عدد ساعات النهار المعرضة لحرارة الشمس.

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