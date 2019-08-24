إنقاذ طفلة من مسمار بالقصبة الهوائية في حفر الباطن

‏تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من إنقاذ طفلة دخل مسمار في أنفها، وتسبب لها بجروح دموية.

وأوضح المستشفى أنه فور وصول الطفلة – البالغة من العمر تسع سنوات – إلى قسم الإسعاف، سارع الفريق الطبي بإجراء كافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، ثم حولت الحالة إلى غرفة العمليات وإجراء منظار للقصبات الهوائية، واستخراج المسمار من القصبة الهوائية اليمنى، وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات، وخرجت الطفلة بعد تماثلها للشفاء.

الجدير بالذكر أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد استقبل أكثر من 3.357 حالة، خلال إجازة عيد الأضحى، وتعاملت معها الكوادر الصحية المناوبة خلال تلك الفترة وقدمت لهم كافة الخدمات الطبية المطلوبة.