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خبر مُقلق.. إشعاعات فوق المسموح تصدر عن هواتف «آيفون»

خبر مُقلق.. إشعاعات فوق المسموح تصدر عن هواتف «آيفون»
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن إشعاعات مزعجة تصدر عن بعض هواتف “آيفون”، تزيد عن المستوى المسموح به، الشيء الذي دفع هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إلى التحرك والتعهد بإجراء تحقيق.

جاء ذلك بعد تجربة أجريت في مختبر معتمد، حيث تم تشغيل هاتف “آيفون 7″، وهو بطاقة كاملة، وجرى وضعه تحت أنبوب يضم سائلا شفافا يحاكي حركة الأنسجة الموجودة لدى الإنسان.

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية بعد مرور 18 دقيقة، تم قياس نسبة الإشعاعات التي امتصها السائل من هاتف “آيفون 7”.

ووجدت التجربة أن مستوى الإشعاع في السائل يفوق المنسوب الآمن والمسموح به قانونيا، وهو ما قد يشكل خطرا محدقا بصحة الإنسان.

كما أشارت النتائج إلى أن مستوى هذه الإشعاعات يضاعف الرقم الذي صرحت به شركة “أبل” لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية.

ولم تكتف الصحيفة الأمريكية بـ “آيفون 7″، فأخضعت 3 طرازات أخرى للتجربة، فتبين أيضا أنها تتجاوز المستوى المسموح به.

وفي رد على التجربة، أكدت الهيئة الفيدرالية للاتصالات أنها ستجري اختباراتها الخاصة للتحقق من دقة نتائج التجربة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت الهيئة أنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، لذلك فسوف “تجري الاختبارات حتى تتأكد من مطابقة الإشعاعات للمواصفات المعمول بها”.

وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان التعرض لمستوى مرتفع من الإشعاعات كافياً لإصابة من يتعرض لها بأمراض مثل السرطان، أو أي اضطرابات صحية أخرى.

ومن ناحيتها، تعارض شركة “أبل” النتائج التي جرى الكشف عنها مؤخراً، موضحة أن المختبر العلمي أجرى التجربة على نحو مختلف مقارنة بما تقوم به الشركة الأمريكية.

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