السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

تواصل – وكالات:

قررت محكمة يودانب في العاصمة الخرطوم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء الجلسة الثانية من المحاكمة والتي تم خلالها الاستماع إلى بعض الشهود في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه البشير تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، حيث ينتظر سماع بقية شهود الاتهام في الجلسة المقبلة، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.