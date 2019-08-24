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السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل

السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل
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تواصل – وكالات:

قررت محكمة يودانب في العاصمة الخرطوم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء الجلسة الثانية من المحاكمة والتي تم خلالها الاستماع إلى بعض الشهود في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويواجه البشير تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم بغسيل الأموال، حيث ينتظر سماع بقية شهود الاتهام في الجلسة المقبلة، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.

ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حسب “سكاي نيوز”

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