الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سرقوا مكبرات الصوت من المساجد.. الشرطة تطيح بتشكيل عصابي بالرياض

سرقوا مكبرات الصوت من المساجد.. الشرطة تطيح بتشكيل عصابي بالرياض

تنفيذ القصاص في جانٍ قتل مواطنَين بسيارته عمدًا بالرياض.. الداخلية تعلن التفاصيل

تنفيذ القصاص في جانٍ قتل مواطنَين بسيارته عمدًا بالرياض.. الداخلية تعلن التفاصيل

تفاصيل إسقاط طائرتين مُسيَّرتين استهدفتا خميس مشيط

تفاصيل إسقاط طائرتين مُسيَّرتين استهدفتا خميس مشيط

آخر مستجدات اختفاء مواطنة سعودية في «إسطنبول».. تسجيل صوتي للزوج

آخر مستجدات اختفاء مواطنة سعودية في «إسطنبول».. تسجيل صوتي للزوج

الأمم المتحدة: 54 شخصاً لقوا حتفهم في فيضانات السودان

الأمم المتحدة: 54 شخصاً لقوا حتفهم في فيضانات السودان
0

تواصل – وكالات:

أدت الأمطار والسيول الى مصرع 54 شخصا في السودان منذ بداية يوليو 2019 كما أثرت على نحو 200 ألف شخص آخرين، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة ، اليوم الجمعة.

وكانت أكثر المناطق تضررا ولاية النيل الأبيض جنوباً، إلا أن الخرطوم ومناطق أخرى تأثرت كذلك.
وذكرت الأمم المتحدة نقلا عن أرقام وكالة حكومية تتعاون معها في الاستجابة للأزمات أن “أكثر من 37 الف منزل تدمر أو تضرر” بفعل الفيضانات.

وأضافت أن “الجهات الإنسانية قلقة من الاحتمال المرجح بحدوث مزيد من السيول” مؤكدة أن معظم الوفيات التي سجلت كانت بسبب انهيار أسقف المنازل والصدمات الكهربائية.

كما تخلّف الفيضانات تأثيرات إنسانية دائمة على المناطق وتؤدي إلى انقطاع الطرق وتلحق الأضرار بنقاط التزود بالمياه، وتسفر عن خسارة الماشية فصلا عن انتشار الحشرات بسبب المياه.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الحاجة إلى 150 مليون دولار إضافي من المانحين لمواجهة الفيضانات، إضافة إلى 1,1 مليار دولار للمساعدة في الأوضاع الإنسانية في السودان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

السودان.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة

السودان.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة

الجبير من الخرطوم: المملكة كانت وما زالت مع أمن واستقرار السودان

الجبير من الخرطوم: المملكة كانت وما زالت مع أمن واستقرار السودان

بالأسماء.. تعرف على وفد المملكة في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم

بالأسماء.. تعرف على وفد المملكة في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم

وفاة 46 شخصاً في السودان جراء الأمطار والسيول

وفاة 46 شخصاً في السودان جراء الأمطار والسيول

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإدارة البائدة في زمن الرؤية
مقالات

الإدارة البائدة في زمن الرؤية

المزيد
غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!
مقالات

غَيِّر نفسك يتغيَّر مَن حولك!

المزيد
حج 1440هـ .. احترافية النجاح
مقالات

حج 1440هـ .. احترافية النجاح

المزيد
المملكة في خدمة الحجيج
مقالات

المملكة في خدمة الحجيج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>