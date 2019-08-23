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والد «فتاة حائل» المتغيبة يكشف مفاجآت صادمة: ابنتي تعرضت لأعمال شعوذة

والد «فتاة حائل» المتغيبة يكشف مفاجآت صادمة: ابنتي تعرضت لأعمال شعوذة
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تواصل – فريق التحرير:

قال والد الفتاة المتغيبة في حائل، إن ابنته تعرضت لأعمال شعودة وتم التغرير بها، متهما إدارة المجتمع التجاري بعدم التعاون.

وقال والد الفتاة، إنهم خرجوا إلى أحد المولات يوم الخميس الموافق 8 أغسطس، حيث طلبت الفتاة من الأم 10 ريالات لشراء عصير، وبعدما تغيّبت الابنة لمدة 15 دقيقة، عادت ومعها كيس فيه طيب وملابس، وقالت إنها هدية من صديقتها.

وأضاف أن ابنته تغيبت يوم الثلاثاء ١٣ أغسطس وتم تبليغ الشرطة، مشيرًا إلى أن لديه شكوك في المجمع خاصة أنهم لم يتعاونوا معه بشأن تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأكد والد الفتاة أن ابنته تعرّضت لأعمال شعوذة وتغرير، مشيرا إلى أن إدارة السوق تسترت على شيء ما وضللت الأجهزة الأمنية بشأن الحادث.

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