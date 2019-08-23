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إصابة 27 شخصاً في حادث خروج قطار عن مساره بكاليفورنيا

إصابة 27 شخصاً في حادث خروج قطار عن مساره بكاليفورنيا
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تواصل – وكالات:

أصيب 27 شخصا بجروح في حادث خروج قطار عن مساره في شمال ولاية كاليفورنيا أمس.

وقال قائد قوات الإطفاء في منطقة ساكرامنتو التي وقع بها الحادث كيث ويد: إن 13 شخصًا نقلوا إلى مستشفيات للعلاج من الصدمة، بينما تم تقديم الإسعافات للباقين في مكان الحادث، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى طيلة 19 عامًا – مدة خدمته – التي يشاهد فيها هذا العدد الكبير من الإصابات جراء حادث قطار.

وأكدت السلطات عدم سقوط قتلى في الحادث أو حدوث جروح خطيرة. وقد هرعت إلى مكان خروج القطار عن مساره 15 سيارة إسعاف وأكثر من 40 عنصر إطفاء.

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