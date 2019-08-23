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محكمة الرياض تلزم رئيساً تنفيذياً سابقاً لـ«ميدغلف» بدفع 152.6 مليون ريال للشركة

محكمة الرياض تلزم رئيساً تنفيذياً سابقاً لـ«ميدغلف» بدفع 152.6 مليون ريال للشركة
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تواصل – فريق التحرير:

قضت المحكمة التجارية في الرياض، أمس الخميس، بإلزام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف” بدفع 152.69 مليون ريال للشركة.

وبحسب بيان للشركة نشر على موقع السوق السعودية “تداول”، فإن للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً. وقالت الشركة إنها ستعلن لمساهميها عن التطورات في هذه القضية.

وكانت ميدغلف قد أعلنت في 27 نوفمبر 2017، على موقع السوق السعودية “تداول”، طلب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد أحد التنفيذيين الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً، وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق.

وطلبت الشركة التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها.

وقد حدد يوم الأحد الموافق 1441/01/09هـ موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم لدى قسم تسليم الأحكام في المحكمة.

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