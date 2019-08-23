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جدة.. المحكمة الإدارية تلغي نقل أخصائي اجتماعي للصحة العامة بالقنفذة

جدة.. المحكمة الإدارية تلغي نقل أخصائي اجتماعي للصحة العامة بالقنفذة
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تواصل – جدة:

ألغت الدائرة الإدارية “12” بالمحكمة الإدارية بجدة، قرار مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، بتكليف الأخصائي سالم أحمد السالمي، بالعمل بالصحة العامة بذات المحافظة والمؤرخ في 30/ 12/ 1439.

ووفقا للصك الصادر من المحكمة الإدارية بجدة، فقد خالفت الجهة لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 241/1 وتاريخ 28 /3/ 1412هـ، والتي تنص على أن وظيفة أخصائي اجتماعي يجب أن يكون عملها في مستشفى حكومي، وقد كُلّف المدعي بمرفق غير صحي.

وأضافت المحكمة أن هذا ما أكده خطاب مدير عام وزارة الخدمة بمنطقة مكة المكرمة رقم 1934 وتاريخ 25/ 3/ 1440 والمتضمن، أن مديريات الصحة لم تعد من ضمن تلك المرافق؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن القرار معيب بعيب مخالفة النظم واللوائح، الذي يجعله جديرًا بالإلغاء.

وكان” السالمي” قد تقدم بدعوى يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بنقله إلى مكان لا يتوافق مع عمله.

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