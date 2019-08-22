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«المياه الوطنية» تعلق على خطورة مشروع الصرف الصحي في نجران

«المياه الوطنية» تعلق على خطورة مشروع الصرف الصحي في نجران
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تواصل – فريق التحرير:

علقت شركة المياه الوطنية على ما تم عرضه خلال برنامج تلفزيوني عن خطورة تمديدات مياه الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في نجران على البيئة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن مشروع تنفيذ الخطوط الفرعية والرئيسية الناقلة للصرف الصحي بمدينة نجران يمر بمحاذاة حد وادي نجران الجنوبي.

وأوضحت أن المشروع يأخذ أعلى معايير الجودة في الاعتبار ويسير وفق الدراسات الهيدرولوجية للوادي لضمان حماية الخط من الجرف والنحر، كما أنه بعيد عن أملاك المواطنين.

وأكدت شركة المياه أنها زادت أعماق الأنابيب ورفعت غرف التفتيش بطول 2.22 متر فوق سطح الأرض لمنع تسرب المياه داخلها، كما وضعت أغطية مانعة للتسرب من الأنابيب وإليها.

وبينت الشركة أن الأنابيب مصنوعة من الألياف الزجاجية المقواة، وجرى كذلك تغليف المواسير المتعامدة مع مجرى السيل بالخرسانة المسلحة والعادية بكامل طول الخط لحمايتها وتدعيمها ورفع مستوى تحملها لمخاطر الجرف أو النحر.

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