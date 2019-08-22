«النقل» تدعو 76 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات التوظيف.. رابط الأسماء

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أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن ترشيح 76 متقدما ومتقدمة على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 6 شوال 1440هـ.

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات الكشف الطبي وفق آلية وزارة الخدمة المدنية مع تحديد تاريخ 6 محرم 1441هـ آخر موعد للانتهاء من الكشف الطبي.

وأوضحت وزارة النقل أنها ستعد المرشحين والمرشحات غير مستكملي إجراءات الكشف الطبي عادِلين عن الوظيفة، مشددة على أنه لا يحق لهم بعد ذلك المطالبة بها.

ويمكن الإطلاع على أسماء المرشحين للوظائف من خلال الروابط التالية (أسماء المرشحين، أسماء المرشحات).