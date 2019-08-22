مفقودة منذ 8 أيام.. شقيق المواطنة المختفية في إسطنبول يكشف تطورات الموقف

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في إسطنبول أنها تتابع قضية اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ ثمانية أيام أثناء مرافقتها لأسرتها “زوجها وأطفالها” في أحد الشوارع بالقرب من مقر إقامتهم.

وقال شقيق الفتاة عبر حسابه  في “تويتر”: إن ‏البحث لا يزال جارياً عنها والقنصلية خصصت موظفاً مع الأسرة على مدار الساعة ونقدم لها الشكر.

هذا ولم تُصدر السلطات التركية، أي توضيح بخصوص القضية حتى مساء اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يشمل البحث إعادة فحص كاميرات المراقبة في المحال المجاورة لموقع الاختفاء والفندق الذي كانت تسكن فيه الأسرة.

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