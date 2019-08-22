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«الغذاء والدواء» تُحذر من حمام زيت للشعر: تخلصوا منه فوراً

«الغذاء والدواء» تُحذر من حمام زيت للشعر: تخلصوا منه فوراً
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تواصل – فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي للعناية بالشعر، يحمل الاسم “حمام زيت كيراتين وطين خاوة Alpha Hair Care Mask CLAY & KERATIN HOT OIL”؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنها حللت عينات من منتجات التجميل الخاصة بعناية الشعر والمتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها.

وأضافت أن نتائج التحليلات أظهرت احتواء تشغيلة من منتج “حمام زيت كيراتين وطين خاوة Alpha Hair Care Mask CLAY & KERATIN HOT OIL” على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943: 2016؛ مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، مبينة أن المنتج صنع في تركيا، ويحمل تشغيلة رقم (010) وتاريخ صلاحية 2022/01.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه؛ مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيلة المنتج من الأسواق، ومنع دخوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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