(مشهد صادم) أم تحتضن رضيعها أثناء القيادة.. واستشارية: تعريض الطفل للخطر من أنواع الإيذاء

تواصل – فريق التحرير:

علقت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري ومستشار الجمعية الدولية لحماية الطفل، الدكتورة مها المنيف، على تصرُّف إحدى الأمهات التي كانت تقود سيارتها، بينما كانت تحتضن رضيعها.

وكتبت الأم في تعليقها على هذا المشهد المخيف “مستوعبين أسوق وهو بحضني أمشيه بكيفي”!

وقالت “المنيف” ردا على المقطع بتغريدة من حسابها بتويتر: “‏تصرف كهذا وتعريض الطفل للخطر؛ يعتبر أحد أنواع إيذاء الأطفال حسب نظام حماية الطفل في المملكة “مركز بلاغات العنف الأسري 1919″، ودعت في هذا الصدد مركز بلاغات العنف الأسري إلى متابعة الموضوع”.