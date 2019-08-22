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«الحماية الاجتماعية» تعلق على واقعة «فتاة تبوك» المعنفة.. تعرضت للضرب والحبس

«الحماية الاجتماعية» تعلق على واقعة «فتاة تبوك» المعنفة.. تعرضت للضرب والحبس
المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد ابا الخيل
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت حالة فتاة تعرضت للإيذاء.

وأضاف أن وحدة الحماية قدمت للفتاة المعنّفة الرعاية والحماية، كما أُحيل المتسببون في تعنيفها إلى الجهات المختصة. وأكد أبا الخيل أن المعنّفين سيكونون عُرضة لتطبيق جزاءات نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

وكانت فتاة قد نشرت على موقع “تويتر” تغريدات قالت فيها إنها تقيم في مدينة تبوك وحبستها زوجة أبيها في غرفة داخل المنزل، حيث قالت إنها تتعرض للضرب الشديد من قبل زوجة أبيها التي وصفتها بـ”المتسلطة”، ومنعت عنها أجهزة الاتصال، مشيرةً إلى أنها تنشر معاناتها من حاسوب محمول، ولا تستطيع الاتصال بالشرطة لعدم وجود هاتف بحوزتها.

كما أشارت الفتاة (26 عاما) إلى وجود قضية مرفوعة ضد زوجة أبيها في المحكمة، مؤكدة أن نظر القضية في المحكمة لم يردع زوجة أبيها عن الاستمرار في تعنيفها والاستقواء عليها بإخوتها من أبيها، لافتة إلى أن وضعها المأساوي يدفعها للتفكير في الانتحـار.

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